وفد أوكرانيا المفاوض بقي في تركيا.. لبحث "تعاون فني عسكري"

قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن الوفد الأوكراني الذي أجرى محادثات مع روسيا في اسطنبول هذا الأسبوع ظل هناك لإجراء محادثات بشأن التعاون الفني العسكري مع الحكومة التركية، اليوم الأربعاء.

ولعبت تركيا دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

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وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع، لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" لكييف مما أثار غضب موسكو.

وقد حرصت تركيا المتاخمة للبلدين المتحاربين على البحر الأسود، منذ بداية الأزمة ثم الأعمال الحربية على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الطرفين وسعت إلى تسهيل الوساطة منذ البداية.

والمحادثات التي جرت حضورياً أمس في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني أثارت التفاؤل بعد أكثر من شهر على اندلاع النزاع الذي أودى بالآلاف وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم.

ورحب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء بـ"التقدم الأهم" في المفاوضات.

وقال الوزير التركي عقب ثلاث ساعات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني "إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح المحادثات في قصر دولما بخشة في إسطنبول. وأقر بأن لدى الطرفين "مخاوف مشروعة" لكنه دعاهما إلى "وضع حد لهذه المأساة".