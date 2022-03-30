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وفد أوكرانيا المفاوض بقي في تركيا.. لبحث "تعاون فني عسكري"

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Members of the Ukrainian delegation, David Arakhamia, head of the Servant of the People faction, Mykhailo Podolyak, a political adviser to President Volodymyr Zelenskiy, and Crimean Tatar leader Mustafa Dzhemilev talk to media after their meeting with Russian negotiators in Istanbul, Turkey March 29, 2022. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
ديفيد أراخاميا ضمن الوفد الأوكراني المفاوض في تركيا
روسيا و أوكرانيا

وفد أوكرانيا المفاوض بقي في تركيا.. لبحث "تعاون فني عسكري"

باعت تركيا مؤخراً طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" لكييف مما أثار غضب موسكو

العربية.نت

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قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن الوفد الأوكراني الذي أجرى محادثات مع روسيا في اسطنبول هذا الأسبوع ظل هناك لإجراء محادثات بشأن التعاون الفني العسكري مع الحكومة التركية، اليوم الأربعاء.

ولعبت تركيا دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وتعاونت تركيا في السابق مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع، لكنها باعت كذلك طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي. بي. 2" لكييف مما أثار غضب موسكو.

طائرة مسيرة من طراز
طائرة مسيرة من طراز

وقد حرصت تركيا المتاخمة للبلدين المتحاربين على البحر الأسود، منذ بداية الأزمة ثم الأعمال الحربية على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الطرفين وسعت إلى تسهيل الوساطة منذ البداية.

والمحادثات التي جرت حضورياً أمس في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني أثارت التفاؤل بعد أكثر من شهر على اندلاع النزاع الذي أودى بالآلاف وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم.

من المفوضات في تركيا أمس
من المفوضات في تركيا أمس
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ورحب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء بـ"التقدم الأهم" في المفاوضات.

وقال الوزير التركي عقب ثلاث ساعات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني "إنه التقدم الأهم منذ بدء المفاوضات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح المحادثات في قصر دولما بخشة في إسطنبول. وأقر بأن لدى الطرفين "مخاوف مشروعة" لكنه دعاهما إلى "وضع حد لهذه المأساة".

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