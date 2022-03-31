موسكو تدرج مسؤولين في الاتحاد الأوروبي على "القائمة السوداء"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعمل على توسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، الذين يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية ردا على العقوبات المفروضة عليها.

وأضافت أن روسيا أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء، وذلك ردا على العقوبات الغربية على شخصيات روسية، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الخميس.

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وشددت الخارجية الروسية في بيان نشرته، اليوم الخميس، على أن "سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود"، مشيرة إلى أن بروكسل، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تفرض قيودا أحادية الجانب "بشكل جماعي وتعسفي" على شركات ومواطنين روس.

كما حمل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية" من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في "الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي".

إلى ذلك، شددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل "جزءا من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطورها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي".

وتابع البيان: "أظهرت تطورات الأسابيع الأخيرة أن هذه المساعي محكوم عليها بالفشل".

تزعزع الأمن والاستقرار

كذلك، حذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته "لا يؤدي علاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل يعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي".

وجاء في البيان: "رداً على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي، قرر الجانب الروسي، بالتوافق مع مبدأ الرد بالمثل الذي يعد من المبادئ الأساسية بالنسبة للقانون الدولي، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية الذين تم حظر دخولهم إلى أراضي بلدنا".

وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل "كبار قادة الاتحاد الأوروبي"، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين "يروجون للسياسات المعادية لروسيا".

مسؤولون كبار

كما، لفت البيان إلى أن "القائمة السوداء" الروسية تضم أيضا أسماء مسؤولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام "يتحملون المسؤولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية".

وشددت الوزارة على أنها أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، محذرة من أن "أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا".

ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.

جاء ذلك بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف في 23 مارس الجاري، أن موسكو تحضر قوائم عقوبات اقتصادية جديدة ضد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

عقوبات أوروبية

وكانت مصادر دبلوماسية قالت اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يستهدف تشديد العقوبات على روسيا من خلال فرض عقوبات على مزيد من البنوك، وتوسيع نطاق العقوبات التي تستهدف أفراد عائلات كبار الأثرياء الروس المرتبطين بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يستهدف الاتحاد تشديد القيود على استخدام العملات الرقمية المشفرة كوسيلة للالتفاف على العقوبات.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوة عمل مشتركة للتأكد من التطبيق الفعال للعقوبات المعلنة بالفعل ضد روسيا رداً على غزوها للأراضي الأوكرانية.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات بالآلاف على موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، حيث شملت كيانات وشخصيات سياسية، بالإضافة إلى قطاعات عدة.