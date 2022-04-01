حميدتي: سلفاكير وافق على مقترح هيكلة جميع القوات

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، موافقة رئيس جنوب السودان سالفا كير ميارديت على مقترح بلاده بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات.
وأشار بيان المجلس إلى أن دقلو سلم رئيس جنوب السودان مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات والذي أعلن موافقته الفورية عليه.
كذلك، ذكر البيان أن سلفاكير "قدم تنازلات" من أجل تحقيق السلام وأبدى جدية والتزاماً بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام كما دعا المجتمع الدولي لدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة.
"يكفي خلافات"
ونقل البيان عن دقلو "أنهم كمراقبين وضامنين لاتفاق السلام، سيعملون على وضع رؤية تسهم في تمتين جسور الثقة، وتساعد الأطراف على المضي قدماً في استدامة السلام.
وأضاف دقلو "نقول لأهلنا في جنوب السودان سيروا في طريق التنمية ويكفيكم خلافات".
يذكر أن اجتماعاً عقد في الخرطوم في 29 مارس الفائت، للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، برئاسة حميدتي، ووفد جمهورية جنوب السودان حيث ناقش الاجتماع، مقترح حكومة جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات.
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