موسكو تعلن الاستيلاء على دبابات أوكرانية بها معدات للناتو

في ظل العمليات العسكرية المتواصلة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالاستيلاء على مجموعة جديدة من آليات الجيش الأوكراني.

وتضم المجموعة أربع دبابات من طراز "تي-64بي في". وغنمتها إحدى وحدات القوات الخاصة الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا بعدما تركها جنودها الذين لاذوا بالفرار عندما اقتربت القوات الروسية من مواقعهم. وفق ما أعلنت موسكو.

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تركوا دباباتهم

كما قالت الوزارة إن جنود الجيش الأوكراني تركوا دباباتهم لمجموعة من العسكريين الروس الذين توجهوا إلى الطريق الذي يربط مدينة تشيرنيغوف بمدينة غوميل البيلاروسية في مهمة السيطرة على هذا الطريق الاستراتيجي.

يذكر أن دبابة "تي-64بي في" تعد دبابة مطوّرة تتميز باحتوائها على معدات تطابق مواصفات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تدمير 52 منشأة

إلى هذا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

وقال إنه تم تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق "بوغوسلافسكي" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من "ليوبيموفكا" و8 مسيرات في مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيغوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكي".

فيما ضربت الطائرات العملياتية التكتيكية 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة، و3 راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم1"، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز.