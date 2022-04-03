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أكثر من نصف مليون لاجئ يعودون إلى أوكرانيا

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A Ukrainian refugee disembarks a bus at Przemysl Glowny train station, after fleeing the Russian invasion of Ukraine, in Przemysl, Poland, on March 27, 2022. (Reuters)
لاجئون أوكرانيون يصلون إلى بولندا في نهاية مارس الماضي
روسيا و أوكرانيا

أكثر من نصف مليون لاجئ يعودون إلى أوكرانيا

المفوضية العليا للاجئين أحصت مغادرة أربعة ملايين و176 ألف أوكراني إلى الخارج منذ 24 فبراير

العربية.نت

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عاد أكثر من نصف مليون شخص إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان مستندةً إلى معطيات جهاز الحدود الوطني: "خلال الأسبوع الماضي، غادر 144 ألف شخص أوكرانيا ووصل إليها 88 ألفاً. في المجموع.. عاد نحو 537 ألفا من مواطنينا إلى أوكرانيا".

من جهتها، أحصت المفوضية العليا للاجئين أمس السبت، مغادرة أربعة ملايين و176 ألف أوكراني إلى الخارج منذ 24 فبراير، في زيادة بلغت 38 ألفاً و559 شخصا مقارنةً باليوم السابق.

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جندي بولندي يحمل طفلاً أوكرانياً خلال عبوره مع عائلته من أوكرانيا إلى بولندا

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. وحوالي 90% من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال في سن القتال.

وتستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ 24 فبراير.

من جهتها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 205 آلاف شخص غير أوكراني فروا من أوكرانيا، وواجهوا أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم.

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وفي المجموع، أجبِر أكثر من 10 ملايين شخص، يشكلون أكثر من ربع عدد سكان أوكرانيا، على الفرار من منازلهم، إما عبر عبور الحدود للجوء في دول محاذية أو عبر الانتقال إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا.

وقبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 والمناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

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