أوكرانيا: روسيا تخطط لهجوم ضخم في لوغانسك بشرق البلاد

تستعد القوات الروسية "لشن هجوم ضخم" على القوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها سيرغي غاداي اليوم الإثنين.

وقال في رسالة عبر الفيديو: "نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود.. نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم".

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وأضاف: "عمليات القصف تتكثف. الليلة الماضية كانت هناك محاولة لدخول روبيجني (قرب لوغانسك) صدها مقاتلونا ودمر العديد من الدبابات، وكانت هناك عشرات الجثث" العائدة إلى جنود روس.

وتابع: "للأسف، قتل متطوعان أمس بانفجار لغم أو قذيفة مدفعية" كما "تم قصف كنيسة وأصيب راهبان" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودعا الحاكم سكان المنطقة إلى المغادرة. وقال في رسالته "أرجوكم لا تترددوا. اليوم أجلي 1000 شخص. أرجوكم لا تنتظروا حتى تقصف منازلكم".

من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن "القوات الروسية سحبت ثلثي قواتها من محيط كييف"، مع نشر الكثير منها في بيلاروسيا. وبحسب هذا المسؤول، من المرجح إعادة توجيه القوات صوب شرق أوكرانيا، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

وتابع: "ثلث القوات الروسية ما زال في منطقة العاصمة كييف، أي ما يقارب 5 إلى 7 كتائب روسية مقاتلة من أصل 20 كتيبة مقاتلة تجمعت في بداية الهجوم. والعاصمة كييف ما زالت معرضة للقصف وربما عودة المهاجمين".

وشدد على أن "الرئيس الروسي فشل في تحقيق هدفه بالدخول إلى كييف وبإسقاط الحكومة الأوكرانية.. والجهد الروسي منصب على محور سييوم ومنطقة دونباس".

في سياق آخر، قال المسؤول الأميركي إنه "لا مؤشرات على سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول" المحاصرة في جنوب أوكرانيا، مشيراً إلى "قتال شرس" في هذه المدينة.

كما قال المسؤول إن "هناك تراجعا في عمليات القصف الروسي عبر الصواريخ البالستية والعابرة (كروز)"، مضيفاً أن "القوات الجوية الروسية تقوم بـ100 طلعة يومياً وتركز قصفها على مناطق دونباس حيث تحاول القوات المهاجِمة أن تتقدم". وشدد على أن "الأجواء الأوكرانية متنازع عليها بين الأوكرانيين والروس الذين لم يتمكنوا من السيطرة على الأجواء".

في سياق آخر، قال إن الأميركيين أوصلوا مساعدات إلى أوكرانيا من قبلهم ومن قبل 6 دول أخرى خلال الساعات 24 الماضية، مضيفاً أن دفعات أخرى من الأسلحة ستصل خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأوضح أن الأميركيين يركزون مساعداتهم على مضادات الدروع والطائرات والذخيرة، بينما "لباقي الدول الحرية في إيصال أي مساعدات أخرى إلى الأوكرانيين".