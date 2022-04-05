أول خطاب لزيلينسكي أمام مجلس الأمن مند بدء الحرب

أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي اليوم الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصّص لأوكرانيا ويتوقّع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، البلدة الواقعة قرب كييف والتي عُثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.

وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتّحدة في تغريدة على تويتر إنّ "زيلينسكي سيلقي الثلاثاء كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد زيارته إلى بوتشا".



زيلينسكي في أول زيارة له لبوتشا بعد المزاعم بانتهاكات ارتكبتها القوات الروسية بالمدينة جثث المدنيين في مدينة بوتشا

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وستكون هذه أول مداخلة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا العملية العسكرية بلاده في 24 فبراير.

وجلسة مجلس الأمن التي ستعقد الثلاثاء مقرّرة منذ أمد بعيد وسيشارك فيها خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضافت البعثة البريطانية عبر تويتر أنّ "الرئاسة البريطانية للمجلس ستحرص على أن يتمّ سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية. سنفضح حرب بوتين على حقيقتها".

وأعربت دول غربية عدّة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا الواقعة في ضواحي كييف والتي زارها زيلينسكي الإثنين بعد انسحاب القوات الروسية منها. وبدت في هذه الصور عشرات الجثث لأشخاص بملابس مدنية، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.