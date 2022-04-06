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الخارجية الروسية: سنرد على طرد اليونان لدبلوماسيينا

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الخارجية الروسية (شترستوك)
الخارجية الروسية (شترستوك)

الخارجية الروسية: سنرد على طرد اليونان لدبلوماسيينا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها سترد على قرار اليونان بطرد 12 من دبلوماسييها.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قالت اليوم في بيان، اعتبار 12 موظفاً معتمدين في اليونان في بعثات روسيا الاتحادية الدبلوماسية والقنصلية أشخاصا غير مرغوب بهم.

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في المقابل، ردت السفارة الروسية في أثينا بعد ظهر الأربعاء في بيان نشر باللغة الروسية على صفحتها على فيسبوك وترجمته المنصة إلى اللغتين الإنكليزية واليونانية "لن يمر هذا الإجراء بدون عواقب".

خطوة عدوانية

وأضاف النص "تم استدعاء السفير الروسي لدى اليونان أندريه ماسلوف إلى وزارة الخارجية اليونانية حيث أُبلغ بقرار أثينا إعلان 12 دبلوماسياً غير مرغوب بهم من السفارة والقنصلية العامة في سالونيكي".

كما، تابع البيان أن السفارة "احتجت بشدة على هذه الخطوة غير المبررة والعدوانية التي تهدف الى الحاق مزيد من الضرر بعلاقاتنا الثنائية".

ورغم كونها حليفة تقليدية لموسكو، نظرا لتقاليد تعود إلى قرون ولكونها أرثوذكسية، إلا أن اليونان نددت بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أثينا لم تحدد الأسباب

وأرسلت أثينا مساعدات إنسانية وعسكرية لكييف كما دعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوجيه كلمة إلى البرلمان اليوناني الخميس.

في حين لم تأت أثينا على ذكر حرب أوكرانيا خصوصا كسبب لطرد الدبلوماسيين، لكنها لفتت إلى أن خطوتها تمّت بناء على معاهدات فيينا للعامين 1961 و1963 المعنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية.

ولم يكشف عن مهلة زمنية لمغادرة الدبلوماسيين.

يذكر أن ألمانيا وفرنسا أعلنتا معا طرد نحو 75 شخصية روسية الاثنين. وقامت دول بينها إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا بخطوة مشابهة الثلاثاء بينما أعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة من المسؤولين الروس العاملين في مؤسساته "أشخاصا غير مرغوب بهم".

وطُرد أكثر من 200 مبعوث وموظف دبلوماسي روسي خلال 48 ساعة في إطار خطوات منسّقة قامت بها دول أخرى في وقت سابق هذا الأسبوع.

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