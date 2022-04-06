.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حرب طرد السفراء الروس تتوالى.. النرويج واليونان تنضم للقافلة

  • الخط
من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)
من بوتشا شمال غربي كييف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حرب طرد السفراء الروس تتوالى.. النرويج واليونان تنضم للقافلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صعّدت الدول الأوروبية منذ الأمس إجراءاتها ضد روسيا خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في مدينة بوتشا الأوكرانية، إذ طردت عدد منها دبلوماسيين روساً.

فقد انضمت إليها اليوم الأربعاء، النرويج واليونان حيث أعلنت أثينا أنها ستطرد 12 دبلوماسياً روسياً غير مرغوب فيهم، فيما قررت النرويج طرد 3 دبلوماسيين، مشيرة إلى أنهم أجروا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

دول غربية تطرد دبلوماسيين روساً.. وموسكو "جنون" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا دول غربية تطرد دبلوماسيين روساً.. وموسكو "جنون"

وكان أكثر من 200 مبعوث وموظف دبلوماسي روسي طردوا خلال 48 ساعة في إطار خطوات منسّقة قامت بها دول أخرى في وقت سابق هذا الأسبوع.

طرد 75 شخصية روسية

كذلك، أعلنت ألمانيا وفرنسا معاً عن طرد نحو 75 شخصية روسية أول من أمس الاثنين. وقامت دول بينها إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا بخطوة مشابهة أمس الثلاثاء بينما أعلن الاتحاد الأوروبي نفسه مجموعة من المسؤولين الروس العاملين في مؤسساته "أشخاصاً غير مرغوب بهم".

تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)

فيما قالت لاتفيا وإستونيا إن كلا منهما أمرت بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبت من العاملين فيهما مغادرة البلاد، في إجراءات جاءت ردا على الحرب في أوكرانيا، كما طردت البرتغال أيضاً 10 دبلوماسيين روس.

موسكو تلوح بالرد

ولم تأت أثينا على ذكر حرب أوكرانيا على وجه الخصوص كسبب لطرد الدبلوماسيين، لكنها لفتت إلى أن خطوتها الأربعاء تمّت بناء على معاهدات فيينا للعامين 1961 و1963 المعنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية. ولم يكشف عن مهلة زمنية لمغادرة الدبلوماسيين.

في حين ورغم كونها حليفة تقليدية لموسكو، نظرا لتقاليد تعود إلى قرون ولكونها أرثوذكسية، إلا أن اليونان نددت بالحرب الروسية في أوكرانيا.

الكرملين (شترستوك)
الكرملين (شترستوك)

كما، اتّهمت اليونان روسيا بقتل عدد من أفراد العرقية اليونانية، الذين يعيشون في منطقة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا منذ القرن الثامن عشر.

يذكر أن موسكو لوحت بالانتقام من الدول الغربية، حيث اعتبر الكرملين طرد دبلوماسيين روس بأنه ينم عن "ضيق بصيرة" أوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تتجول في أروقة الحرم المكي.. زخارف تحكي تاريخاً وإرثا إسلاميا العربية تتجول في أروقة الحرم المكي.. زخارف تحكي تاريخاً وإرثا إسلاميا
اكتشف المزيد