بعد هجوم كراماتورسك.. لندن تعزز مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، تعزيز المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا عبر إرسال صواريخ إضافية مضادة للدروع والطائرات بعد الهجوم على محطة كراماتورسك.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إن "جرائم روسيا في أوكرانيا لن تبقى من دون عقاب".

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وأوضح جونسون أن بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا مزيداً من صواريخ "ستار ستريك" المضادة للطائرات و800 صاروخ مضاد للدبابات بعد الهجوم على محطة القطارات.

وأضاف جونسون أن إمدادات "المعدات العسكرية العالية الجودة" إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).

من جهته، ندد شولتس بالقصف "المروع" الذي استهدف محطة كراماتورسك اليوم، والذي أوقع عشرات القتلى.

وقد ناقش المسؤولان مسألة واردات الطاقة الروسية، وسبق أن أعلنت لندن عزمها على إنهاء كل مشترياتها من النفط والفحم الروسي هذا العام، ووقف مشترياتها من الغاز الروسي في وقت لاحق، ودعت الأوروبيين لبذل المزيد لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق قال جونسون "لا يمكننا تحويل أنظمة الطاقة لدينا بين ليلة وضحاها، لكننا نعلم أيضاً أن حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن تنتهي بين عشية وضحاها".

من جهته قال المستشار الألماني: "نحن نفعل كل ما في وسعنا ونبذل الكثير"، مضيفاً: "نحن متفائلون للغاية بأننا سنتخلص من الحاجة إلى استيراد الغاز من روسيا قريباً".