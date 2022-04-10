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مبعوث زيلينسكي: لن نفاوض روسيا على أي شبر من أراضينا

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روسيا و أوكرانيا

مبعوث زيلينسكي: لن نفاوض روسيا على أي شبر من أراضينا

مبعوث الرئيس الأوكراني للمفاوضات مع موسكو للعربية: سنواصل الدفاع حتى طرد الروس من بلدنا

دبي - العربية.نت

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أكد مبعوث الرئيس الأوكراني للمفاوضات مع روسيا، الأحد، أن بلاده لن توقف المفاوضات رغم القصف الروسي، مضيفاً "لن نفاوض موسكو على أي شبر من أراضينا".

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وقال رستم أميروف في مقابلة مع "العربية"، "نريد ضمانات أمنية دولية في المفاوضات مع الروس"، مضيفاً أن دونيتسك ولوغانسيك أراض أوكرانية ولا تفاوض عليها.

كما شدد على أن أوكرانيا دولة مستقلة ولا ضغوط غربية عليها، مضيفاً "علاقاتنا مع الغرب تشاورية ولا نأخذ منهم أوامر كما تقول موسكو".

طرد روسيا من أوكرانيا

كذلك تحدث أميروف أن بلاده حققت تقدماً بإبعاد الروس عن كييف، مشيرا إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم في شرق وجنوب أوكرانيا، وأضاف "سنواصل الدفاع حتى طرد روسيا من أوكرانيا".

إلى ذلك، قال مبعوث زيلينسكي "أتمنى من الدول العربية أن تستمع لنا بعيدا عن الرواية الروسية"، مبيناً أن هناك دولاً عربية لم تقف مع كييف بشكل فعال.

كذلك قال "روسيا تعتبرنا دولة "نازية" وهذا غير صحيح رئيسنا يهودي وأنا مسلم".

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلتها الثانية في مطلع الشهر الجاري، مع إعلان روسيا التركيز على المناطق الشرقية بهدف تحرير إقليم دونباس. ويضم الإقليم جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد عام 2014، واعترفت بهما موسكو قبل اندلاع الحرب بأوكرانيا بأيام في 24 فبراير الماضي.

ومنذ انطلاق المشاورات بين البلدين في 28 فبراير الماضي، أي بعد 4 أيام على العملية العسكرية الروسية، من أجل حل النزاع والتوصل إلى حل يرسي السلام، لا تزال روسيا تصر على نزع سلاح أوكرانيا وحماية الناطقين بالروسية، فضلا عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

فيما تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل.

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