برلمان باكستان ينتخب رئيس حكومة جديدا.. ونواب خان يستقيلون

أعلن البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.

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فيما احتج النواب من حزب رئيس الوزراء المقال معلنين استقالتهم بشكل جماعي من مجلس النواب، احتجاجا على تشكيل الحكوم. وقال شاه محمود قرشي وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان (حركة إنصاف) في خطاب قبل انتخاب رئيس الوزراء الجديد "نعلن أننا جميعا نستقيل".

وسيشكل شريف الآن حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس 2023، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة.

حجب الثقة

يشار إلى أنه تمت الإطاحة بعمران خان في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرّت أسابيع.

فقد صوّت 174 نائباً لصالح حجب الثقة، في بلد لم يكمل أي رئيس حكومة فيه.

وحاول نجم الكريكيت السابق بشتى السبل البقاء في المنصب بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها الأسبوع الماضي باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد وبإجراء تصويت على حجب الثقة.

وبعد يوم طويل من الجدل بين النواب، حيث اتهمت المعارضة الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء التصويت، جاء حجب الثقة عن خان، بحسب ما أفادت "فرانس برس".

لكن حتى قبل التصويت بدقائق كان مصير الرجل الذي انتخب عام 2018، شبه محسوم، بعدما انشق بعض حلفائه في الائتلاف الحاكم عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه "حركة إنصاف" أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.