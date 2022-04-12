فضيحة الحفلات تنتهي بـ"معاقبة" جونسون.. والمعارضة تطالبه بالاستقالة

أكدت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، أنها ستفرض 20 غرامة بشكل أولي عقب التحقيق في احتمال حصول انتهاك لقواعد كوفيد من جانب رئيس الوزراء بوريس جونسون وفريقه في مقر الحكومة.

وقالت شرطة لندن، إنها لن تكشف عن أعداد أو هويات الأشخاص المعنيين بالغرامات، لكن المتحدث باسم جونسون، أكد أن رئيس الوزراء ليس من بين المشمولين في المجموعة الأولى من العقوبات.

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انتهاك قواعد كوفيد- 19

وقالت الشرطة في بيان: "اليوم وبشكل أولي سنبدأ في إصدار 20 من إشعارات الغرامات الثابتة على خلفية انتهاك قواعد كوفيد- 19"، مؤكدة مواصلة التحقيقات.

وأضافت: "نبذل كل ما بوسعنا للإسراع في التحقيق واستكملنا عدداً من الدراسات".

ولم تستبعد الشرطة اتخاذ المزيد من الإجراءات نظراً لوجود كمية كبيرة من الأدلة التي تحتاج إلى دراسة.

وتحقق الشرطة في تقارير عن قيام جونسون ومسؤولين بتنظيم وحضور أكثر من 10 حفلات، حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وأبدى جونسون (57 عاماً)، أسفه أمام البرلمان إزاء إقامة الحفلات، ومن بينها حفلات بمناسبة عيد الميلاد وأخرى سبقت جنازة الأمير فيليب.

وجددت شخصيات المعارضة، الثلاثاء، الدعوات لاستقالته عقب إعلان شرطة لندن عن إصدار الغرامات. وجونسون الذي نفى منذ البدء أي خرق للقواعد الصحية في المقر الذي يقيم ويعمل فيه، يتمسك بعدم ارتكابه أي مخالفة على المستوى الشخصي، لكنه يواجه غرامة ما لم يقدم شرحاً مقبولاً لسبب حضوره بعض تلك المناسبات الاجتماعية، بينما كانت حكومته تحظر ذلك.