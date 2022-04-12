وزير خارجية أوكرانيا للعربية: الخطة العسكرية الروسية فشلت
ديميترو كوليبا يؤكد أن بلاده تريد "ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو"
قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن "الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا".
وشدد على أن "القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف"، كما اعتبر أن "الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائل".
وأكد أنه لم يتم تزويد أوكرانيا بمقاتلات جوية، مضيفاً: "نحن بأمس الحاجة لها"، مضيفا: "نتطلع إلى مساندة الدول الحليفة".
كما أكد كوليبا عجز السلطات الأوكرانية عن مساعدة المدنيين والجنود في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.
يأتي هذا بينما قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول اليوم، إن أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ الحرب. وفي تصريحات نقلها التلفزيون، قال فاديم بويتشينكو إنه كان من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرا لبدء القتال في الشوارع.
في سياق آخر، قال كوليبا: "نريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو"، مضيفاً: "لا أحد يضمن قبول عضويتنا في الناتو".
وشدد وزير خارجية أوكرانيا على أن بلاده "لم يكن لديها أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.
أما بالنسبة للعقوبات التي فرضها الغرب ودول عدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا فقال كوليبا: "العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطاً جزئياً عليها، لكن يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين".
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