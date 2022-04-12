.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير خارجية أوكرانيا للعربية: الخطة العسكرية الروسية فشلت

  • الخط
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba is seen after a NATO foreign ministers meeting, amid Russia's invasion of Ukraine, at NATO headquarters in Brussels, Belgium April 7, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا
روسيا و أوكرانيا

وزير خارجية أوكرانيا للعربية: الخطة العسكرية الروسية فشلت

ديميترو كوليبا يؤكد أن بلاده تريد "ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن "الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا".

وشدد على أن "القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف"، كما اعتبر أن "الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائل".

مبنى مدمر في اربين في محيط كييف
مبنى مدمر في اربين في محيط كييف

وأكد أنه لم يتم تزويد أوكرانيا بمقاتلات جوية، مضيفاً: "نحن بأمس الحاجة لها"، مضيفا: "نتطلع إلى مساندة الدول الحليفة".

كما أكد كوليبا عجز السلطات الأوكرانية عن مساعدة المدنيين والجنود في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

يأتي هذا بينما قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول اليوم، إن أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ الحرب. وفي تصريحات نقلها التلفزيون، قال فاديم بويتشينكو إنه كان من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرا لبدء القتال في الشوارع.

قوات موالية لروسيا في ماريوبول
قوات موالية لروسيا في ماريوبول
بوتين: سنوفر أرخص الأسعار للنفط والغاز لبيلاروسيا وبالروبل  اقتصاد روسيا و أوكرانيا بوتين: سنوفر أرخص الأسعار للنفط والغاز لبيلاروسيا وبالروبل 

في سياق آخر، قال كوليبا: "نريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو"، مضيفاً: "لا أحد يضمن قبول عضويتنا في الناتو".

وشدد وزير خارجية أوكرانيا على أن بلاده "لم يكن لديها أي نية عدوانية في شبه جزيرة القرم" التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.

أما بالنسبة للعقوبات التي فرضها الغرب ودول عدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا فقال كوليبا: "العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطاً جزئياً عليها، لكن يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟ انقسام أوروبي بشأن الغاز الروسي.. من وراءه؟
اكتشف المزيد