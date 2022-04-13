.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رؤساء بولندا ودول البلطيق يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي

  • الخط
Latvian President Egils Levits, Polish President Andrzej Duda, and Lithuanian President Gitanas Nauseda board a train to Ukraine, amid Russia's invasion, in Rzeszow, Poland, April 13, 2022. Office of the President of the Republic of Lithuania/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
الرؤساء خلال توجههم إلى كييف
روسيا و أوكرانيا

رؤساء بولندا ودول البلطيق يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي

بالإضافة للرئيس البولندي أندريه دودا يشارك في الزيارة رئيس إستونيا ألار كاريس ورئيس ليتوانيا غيتاناس نوسيدا ورئيس لاتفيا إيغيل ليفيتس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رؤساء بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أنهم في الطريق إلى كييف للقاء نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كتب الزعماء على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنهم يقفون خارج عربة قطار للتوجه لكييف، لكنهم لم يدلوا بتفاصيل عن الزيارة.

الرؤساء في محطة قطارات في بولندا استعداداً للتوجه إلى كييف
الرؤساء في محطة قطارات في بولندا استعداداً للتوجه إلى كييف

وقال الرئيس الإستوني ألار كاريس: "نزور أوكرانيا لإظهار الدعم القوي للشعب الأوكراني، وسنلتقي صديقنا العزيز الرئيس زيلينسكي".

ويشارك في الزيارة الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس ليتوانيا غيتاناس نوسيدا، ورئيس لاتفيا إيغيل ليفيتس.

وأكد مستشار للرئيس البولندي اليوم الأربعاء أن دودا في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق للقاء زيلينسكي. وكتب المستشار ياكوب كوموخ على "تويتر": "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

الرؤساء في القطار في طريقهم لكييف
الرؤساء في القطار في طريقهم لكييف
زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام قنابل فسفورية في أوكرانيا

يأتي هذا غداة كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني، عبر تقنية الفيديو، في البرلمان الليتواني أمس.

من جهتها، أعلنت إدارة مكافحة التجسس البولندية أمس الثلاثاء أنها رصدت واعتقلت في الأيام الأخيرة جاسوساً روسياً كان يجمع معلومات استخبارية عن القوات البولندية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما أوقفت شخصين من بيلاروسيا يشتبه في قيامهما بالتجسس.

ويأتي هذا الإعلان في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي صعّدت التوتر بين موسكو ووارسو وأدت إلى طرد 45 دبلوماسياً روسياً في نهاية مارس، تلاه طرد روسيا العدد نفسه من الدبلوماسيين البولنديين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد