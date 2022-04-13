رؤساء بولندا ودول البلطيق يتوجهون إلى كييف للقاء زيلينسكي

أعلن رؤساء بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أنهم في الطريق إلى كييف للقاء نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كتب الزعماء على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنهم يقفون خارج عربة قطار للتوجه لكييف، لكنهم لم يدلوا بتفاصيل عن الزيارة.

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وقال الرئيس الإستوني ألار كاريس: "نزور أوكرانيا لإظهار الدعم القوي للشعب الأوكراني، وسنلتقي صديقنا العزيز الرئيس زيلينسكي".

ويشارك في الزيارة الرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس ليتوانيا غيتاناس نوسيدا، ورئيس لاتفيا إيغيل ليفيتس.

وأكد مستشار للرئيس البولندي اليوم الأربعاء أن دودا في طريقه إلى كييف بصحبة رؤساء دول البلطيق للقاء زيلينسكي. وكتب المستشار ياكوب كوموخ على "تويتر": "تبدي بلداننا دعمها لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي بهذه الطريقة".

يأتي هذا غداة كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني، عبر تقنية الفيديو، في البرلمان الليتواني أمس.

من جهتها، أعلنت إدارة مكافحة التجسس البولندية أمس الثلاثاء أنها رصدت واعتقلت في الأيام الأخيرة جاسوساً روسياً كان يجمع معلومات استخبارية عن القوات البولندية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما أوقفت شخصين من بيلاروسيا يشتبه في قيامهما بالتجسس.

ويأتي هذا الإعلان في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي صعّدت التوتر بين موسكو ووارسو وأدت إلى طرد 45 دبلوماسياً روسياً في نهاية مارس، تلاه طرد روسيا العدد نفسه من الدبلوماسيين البولنديين.