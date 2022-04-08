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روسيا تطرد 45 دبلوماسياً بولندياً واثنين من بلغاريا

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Flags of European Union and Poland fly outside the Polish embassy in Moscow, Russia March 29, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
السفارة البولندية في موسكو (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تطرد 45 دبلوماسياً بولندياً واثنين من بلغاريا

يأتي قرار وزيارة الخارجية الروسية رداً على تدابير مماثلة كانت قد اتخذتها وارسو وصوفيا في مارس الماضي

العربية.نت

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، طرد 45 دبلوماسياً بولندياً رداً على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية مارس الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، أُعلِن 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ أشخاصاً غير مرغوب فيهم". وأمام الدبلوماسيين مهلة حتى 13 ابريل لمغادرة روسيا.

احتجاج ضد الحرب في أوكرانيا أمام السفارة الروسية في وارسو
احتجاج ضد الحرب في أوكرانيا أمام السفارة الروسية في وارسو

وكانت بولندا أعلنت في نهاية مارس طرد "45 جاسوساً روسياً ينتحلون صفة دبلوماسيين".

ورأت الخارجية الروسية الجمعة أن هذا القرار يشير إلى "إرادة متعمدة من وارسو في القضاء نهائياً على العلاقات الثنائية".

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن روسيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو رداً على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا في وقت سابق من مارس.

السفارة البلغارية في موسكو (أرشيفية)
السفارة البلغارية في موسكو (أرشيفية)
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وكانت بلغاريا قد طردت 12 دبلوماسياً روسياً في مارس كما طردت دبلوماسيا آخر في أبريل بسبب ما وصفتها بـ"أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي".

كما استدعت بلغاريا سفيرها من موسكو للتشاور بسبب التعليقات "غير الدبلوماسية والحادة والوقحة" التي أدلى بها السفير الروسي لدى صوفيا.

وطرد عشرات الدبلوماسيين الروس في الأيام الأخيرة من عدد من الدول الأوروبية ولا سيما المانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ومن المتوقع أن ترد موسكو بتدابير مماثلة.

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