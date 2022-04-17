%66 من أنصار ميلانشون لن يصوتوا لماكرون بجولة الإعادة
غالبية النشطاء المسجلين من أنصار مرشح أقصى اليسار سيمتنعون عن التصويت أو يضعون بطاقات بيضاء في صندوق الاقتراع
أظهر استطلاع داخلي أن غالبية النشطاء المسجلين من أنصار مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلانشون، سيمتنعون عن التصويت أو يضعون بطاقات بيضاء في صندوق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الفرنسية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.
وفاز ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمنتمي لتيار الوسط، بالرئاسة في عام 2017 بعد انتصاره بسهولة على لوبان عندما احتشد الناخبون خلفه في جولة ثانية لإبقاء أقصى اليمين الفرنسي بعيداً عن السلطة.
وهذا العام، أفضت الجولة الأولى من التصويت إلى ذات المعركة، لكن ماكرون يواجه تحدياً أشد ضراوة هذه المرة، مع سعي الجانبين لاستمالة أولئك الذين صوتوا لميلانشون الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى التي أجريت يوم العاشر من أبريل/نيسان بنحو 22% من الأصوات.
ودعا ميلانشون أنصاره لعدم التصويت لمارين لوبان لكنه أحجم عن دعوتهم لمنح أصواتهم لماكرون، وقال إن حزبه سيجري مناقشة عامة للمساعدة في توجيه أولئك الذين دعموه.
وطبقاً لنتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 251 ألف شخص والتي نشرت اليوم الأحد، قال أكثر من 66% من أنضار ميلانشون المسجلين، إنهم سيمتنعون عن التصويت أو سيضعون بطاقات بيضاء أو باطلة في الصندوق. من جهتهم، قال أكثر من 33% بقليل إنهم سيعطون أصواتهم لماكرون. ولم يُمنح المشاركون في الاستطلاع خيار التصويت للوبان.
وكتب فريق الحملة الانتخابية لميلانشون على الموقع الإلكتروني للحملة "النتيجة ليست توجيهاً للتصويت لأي أحد. كل شخص سوف يستخلص من ذلك ما يراه مناسباً ويعطي صوته لمن يجده مناسباً".
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