أوكرانيا: روسيا لم تسيطر بعد على ماريوبول.. لكن الوضع صعب

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين إن الوضع في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد "صعب جداً" لكن القوات الروسية لم تسيطر بالكامل بعد على المدينة.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث أولكسندر موتوزيانيك إن عمليات القصف التي تشنها الطائرات الحربية الروسية زادت في الآونة الأخيرة بنسبة تزيد على 50% وإن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية على نحو متزايد.

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هذا ودعت أوكرانيا اليوم روسيا إلى تسهيل فتح ممر إنساني للنازحين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وممر آخر من مصنع للصلب يعد آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في المدينة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك في منشور على موقع "تيليغرام": "نطالب بممر إنساني عاجل من مصنع آزوفستال للنساء والأطفال وغيرهم من المدنيين"، بينما قال رئيس بلدية ماريوبول إن "أكثر من 100 ألف مواطن ما زالوا في المدينة".

بدورها قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن "الجنود الأوكرانيون يواصلون القتال في ماريوبول"، بينما أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن مدينة "ماريوبول ما زالت متنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا".

في سياق آخر، قال الجيش الأوكراني أن هناك "مؤشرات على بدء روسيا هجومها شرق البلاد"، مضيفاً أن القوات الروسية كثفت هجماتها على بعض مناطق خاركيف ودونيتسك، وتسعى للسيطرة بالكامل على دونيتسك ولوغانسك.

يأتي هذا بينما أسفر قصف روسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وذلك غداة ضربات أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وبحسب مكتب النائب العام الإقليمي، تسببت قذيفة سقطت قبيل الظهر على ملعب للأطفال في منطقة سكنية بمقتل رجل وامرأة وألحقت أضراراً بعدد من المباني.

من جانبه، قال مدير مركز المساعدة الطبية الطارئة فيكتور زاباتشتا لوكالة "إنترفاكس" الأوكرانية إنّ غارة على مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية الاثنين خلّفت قتيلاً وستة جرحى.

وعلى صعيد متصل، دخلت قوات روسية مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا الاثنين وتعرضت لنيران أوكرانية في بلدة روبيجني القريبة، بحسب السلطات المحلية.