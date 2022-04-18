إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت الأقصى وحاولت إخراج المصلين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى "لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين"، تلبية لدعوات أطلقها مستوطنون بمناسبة عيد الفصح.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية منعت الشبان تحت سن 25 عاما من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

ومن ناحية ثانية أفادت الوكالة بأن شخصين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في بلدة اليامون، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت بلدة اليامون فجرا، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان والجنود الذين اطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وقالت وزارة الصحة إن إصابتين حرجتين بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى في الظهر، وصلتا مستشفى ابن سينا التخصصي.