الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على أحداث القدس

استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة السفير الإسرائيلي لديها أمير حايك، وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

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تصاعد التوتر

كذلك، أعربت عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، وفق بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وأكدت أيضاً على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما، شددت على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

مواجهات

يذكر أن محيط المسجد الأقصى يشهد منذ يوم الجمعة الماضي، مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث العنف التي تسببت في إشعال حرب غزة قبل نحو عام.

وحاولت قوات الشرطة الإسرائيلية منذ الأحد، اقتحام ساحات المسجد الأقصى، بعد يومين من الاشتباكات مع الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن طواقمه تعاملت مع 19 إصابة وقعت خلال المواجهات المندلعة، بينها 5 إصابات تم نقلها للمستشفى.