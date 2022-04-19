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لندن: القتال الروسي بأوكرانيا سيستمر أشهراً وموسكو لم تتعلم

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بوريس جونسون (أ ف ب)
بوريس جونسون (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

لندن: القتال الروسي بأوكرانيا سيستمر أشهراً وموسكو لم تتعلم

دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن روسيا أظهرت إشارات على الفشل في تعلم دروس الأسابيع الأخيرة في النزاع الأوكراني.

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول الأمن الوطني، أن المرحلة التالية من الصراع في أوكرانيا يمكن أن تكون صراعاً جذرياً يستمر لعدة أشهر.

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كما أوضح أنه "من المرجح أن تكون المرحلة التالية من الحرب صراع استنزاف قد يستمر عدة أشهر"، مشيراً إلى أن روسيا "ستهدف إلى استغلال ميزة عدد القوات الخاصة بها".

"لم تتعلم الدروس"

وتابع "كانت هناك بعض الدلائل على أن روسيا لم تتعلم الدروس من النكسات السابقة في شمال أوكرانيا، وهناك أدلة على التزام القوات بالقتال بطريقة مجزأة".

في موازاة ذلك، أوضح أن جونسون سيتحدث إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وفرنسا وألمانيا وغيرهم من قادة العالم بشأن أوكرانيا بعد ظهر اليوم.

دونباس
دونباس

وأشار إلى أن الاتصال سيناقش تشديد العقوبات ضد روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

مزيد من الدعم

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون قال لمجلس الوزراء إن العالم بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم قادة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا واليابان وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية إلى المكالمة.

قوات أوكرانية في دونباس (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أوكرانية في دونباس (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن العملية العسكرية الروسية دخلت يومها الـ 55، وسط ترجيحات بأن تطول لأشهر، حيث انطلقت أمس المرحلة الثانية منها والتي تركز على مناطق شرق أوكرانيا وتحديدا إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتين انفصاليتين هما لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل موسكو فقط.

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