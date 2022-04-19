مسؤول أوروبي: ماريوبول ربما تسقط في غضون أيام

كشف مسؤول أوروبي اليوم الثلاثاء أن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام، مضيفا أنها قد تواجه معاناة أكبر من بلدة بوتشا.

وأوضح المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع أنه "في نهاية المطاف، نتوقع دمارا كاملا للمدينة والعديد من الضحايا المدنيين في ماريوبول".

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كذلك، تابع في حديثه إلى صحفيين أميركيين "أخشى أن يكون الوضع أسوأ من بوتشا. وبحلول التاسع من مايو يمكن أن يعلن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تحرير مدينة ماريوبول... ولذا أعتقد أن ماريوبول ستسقط في الأيام المقبلة".

إنذار نهائي

وقالت السلطات المحلية إن آلاف الأشخاص قتلوا في حصار ماريوبول ووجهت روسيا لآخر المدافعين الأوكرانيين عن المدينة في مصنع للصلب إنذارا نهائيا بالاستسلام أو الموت.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، وتزعم أنها تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا والتخلص من قوميين خطرين.

في حين ترفض كييف والغرب موقف روسيا وتصفه بأنه ذريعة لـ "غزو غير مبرر".

يذكر أن ماريوبول كانت شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، هدفاً استراتيجياً لروسيا، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.