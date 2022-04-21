قطع الكهرباء عن زعيم المعارضة بتركيا.. لاحتجاجه على غلائها

قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الخميس، إن الكهرباء قُطعت عن منزله بعد رفضه تسديد فواتيره منذ شباط/فبراير الماضي احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

وكتب كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري على "تويتر": "أبلغتني زوجتي للتو أنهم قطعوا الكهرباء عنّا.. تحركي ليس دعوة للعصيان المدني. إنها مقاومة وهدفها التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".

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وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، في حين بلغ التضخم لديها نحو 61% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية.

ونتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة التركية، قفزت أسعار الكهرباء في الأول من كانون الثاني/يناير ما بين 52% و127%، وفق تسعيرة متدرجة مرتبطة بالاستهلاك.

ومن ثم، فقد تضاعفت فواتير الغاز والكهرباء مرتين أو ثلاث مرات بين عشية وضحاها.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري قد قال في مقطع فيديو في 9 شباط/فبراير: "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 كانون الأول/ديسمبر".