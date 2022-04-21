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قطع الكهرباء عن زعيم المعارضة بتركيا.. لاحتجاجه على غلائها

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Kemal Kilicdaroglu, the leader of the main opposition Republican People's Party (CHP) speaks during an interview with Reuters in Ankara, Turkey February 18, 2022. Picture taken February 18, 2022. REUTERS/Cagla Gurdogan
كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري
اقتصاد تركيا

قطع الكهرباء عن زعيم المعارضة بتركيا.. لاحتجاجه على غلائها

كمال كيليجدار أوغلو رفض تسديد فواتيره منذ فبراير الماضي احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة

أنقرة – فرانس برس

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قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الخميس، إن الكهرباء قُطعت عن منزله بعد رفضه تسديد فواتيره منذ شباط/فبراير الماضي احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وكتب كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري على "تويتر": "أبلغتني زوجتي للتو أنهم قطعوا الكهرباء عنّا.. تحركي ليس دعوة للعصيان المدني. إنها مقاومة وهدفها التعبير عن حال الأسر والأطفال المحكوم عليهم بالعيش في الظلام".

وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات الطاقة، في حين بلغ التضخم لديها نحو 61% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية.

احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في اسطنبول في فبراير الماضي
احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في اسطنبول في فبراير الماضي
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ونتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار الليرة التركية، قفزت أسعار الكهرباء في الأول من كانون الثاني/يناير ما بين 52% و127%، وفق تسعيرة متدرجة مرتبطة بالاستهلاك.

ومن ثم، فقد تضاعفت فواتير الغاز والكهرباء مرتين أو ثلاث مرات بين عشية وضحاها.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري قد قال في مقطع فيديو في 9 شباط/فبراير: "منذ اليوم، لن أدفع فواتير الكهرباء في مسكني حتى يتراجع (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان عن الزيادات في الأسعار التي فرضها في 31 كانون الأول/ديسمبر".

احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
  • احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
  • احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
2 صور
احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
احتجاج على غلاء تسعيرة الكهرباء في أنقرة في فبراير الماضي
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