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مراسل العربية: انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار

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تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيفية)
هجوم سابق في مقديشو

مراسل العربية: انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار

أنباء غير مؤكدة عن وقوع عملية انتحارية في العاصمة الصومالية

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد مراسل العربية والحدث، الجمعة، وقوع انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار.

ورجحت أنباء غير مؤكدة وقوع عملية انتحارية في العاصمة الصومالية.

التفاصيل تتبع..

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