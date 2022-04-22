مراسل العربية: انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار
أنباء غير مؤكدة عن وقوع عملية انتحارية في العاصمة الصومالية
أكد مراسل العربية والحدث، الجمعة، وقوع انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار.
ورجحت أنباء غير مؤكدة وقوع عملية انتحارية في العاصمة الصومالية.
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