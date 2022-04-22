مراسل العربية: انفجار في أحد مطاعم مقديشو أعقبه إطلاق نار

معاناة إعلامية مصرية.. مرض لعين وحقن مؤلمة في الرأس

قالت سالي إنها تعيش الابتلاء منذ عام 2017، حيث أصيبت بمرض الثعلبة المناعي الذي يتسبب في تساقط شعرها، لكنها شفيت منه قبل عامين وعاد ليصيبها مجددا