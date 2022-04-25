إسرائيل تهدد بالقوة الضرورية.. وتدعو حكومة لبنان للتدخل
تل أبيب دعت حكومة ميقاتي لتحمل مسؤولية ما يجري فوق أراضيها
بعد التصعيد النادر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، والذي تمثّل بقصف مدفعي طال مواقع في جنوب لبنان، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على أن بلاده ستستخدم "القوة الضرورية" في حالة استمرار الهجمات الصاروخية.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها، وذلك في حديث نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الاثنين، نقلا عن الوزير خلال اجتماع مع مسؤولين آخرين.
50 قذيفة مدفعية و40 قنبلة مضيئة
وجاء كلام الوزير الإسرائيلي بعدما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم، أن مناطق في جنوب البلاد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.
وأشارت إلى استخدام حوالي 50 قذيفة مدفعية في القصف، وأن حوالي 40 قنبلة مضيئة أطلقها الجانب الإسرائيلي فوق بلدات طيرحرفا، والناقورة، وشيحين وبدياس.
وأتى هذا التصعيد بعد اتهام إسرائيل لبنان بإطلاق صاروخ من أراضيه.
اليونيفيل تدخل خط الأزمة
بدوره، حث أرولدو لازارو، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بتغريدة على تويتر على الهدوء وضبط النفس، في ظل هذا الوضع الذي وصفه بالمتفجر والمستمر.
يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عام 2006.
فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.
-
الجيش الأوكراني: أسقطنا مقاتلة سوخوي روسية في خاركيفأعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، تدمير طائرة روسية من طراز سوخوي في منطقة خاركيف شرق البلاد.وأضاف الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في ... العرب والعالم
-
شاهد قصف الأوكران الصاروخي لمنشأتي نفط داخل روسيا هذه المرةطارئ جديد ومهم، حدث فجر اليوم الاثنين، مع دخول الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث، والتي كان من المفترض أن تنتهي بعد أيام قليلة بإسقاط ... العرب والعالم
-
بعد التمساح.. دب عملاق يتبختر بين الناس وسط صراخهمشرطة الولاية: ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا سوشيال ميديا