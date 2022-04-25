إسرائيل تهدد بالقوة الضرورية.. وتدعو حكومة لبنان للتدخل

بعد التصعيد النادر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، والذي تمثّل بقصف مدفعي طال مواقع في جنوب لبنان، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على أن بلاده ستستخدم "القوة الضرورية" في حالة استمرار الهجمات الصاروخية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها، وذلك في حديث نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الاثنين، نقلا عن الوزير خلال اجتماع مع مسؤولين آخرين.

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50 قذيفة مدفعية و40 قنبلة مضيئة

وجاء كلام الوزير الإسرائيلي بعدما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم، أن مناطق في جنوب البلاد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأشارت إلى استخدام حوالي 50 قذيفة مدفعية في القصف، وأن حوالي 40 قنبلة مضيئة أطلقها الجانب الإسرائيلي فوق بلدات طيرحرفا، والناقورة، وشيحين وبدياس.

وأتى هذا التصعيد بعد اتهام إسرائيل لبنان بإطلاق صاروخ من أراضيه.

اليونيفيل تدخل خط الأزمة

بدوره، حث أرولدو لازارو، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بتغريدة على تويتر على الهدوء وضبط النفس، في ظل هذا الوضع الذي وصفه بالمتفجر والمستمر.

يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عام 2006.

فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.