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الطاقة الذرية: كييف طلبت معدات لتشغيل منشآتها النووية

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محطة تشيرنوبل النووية في مدينة تشيرنوبل الأوكرانية - رويترز أرشيفية
محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية (أرشيفية من فرانس برس)

الطاقة الذرية: كييف طلبت معدات لتشغيل منشآتها النووية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا طلبت منها معدات لإعادة تشغيل منشآتها النووية.

كما قالت إن مديرها العام رفائيل غروسي سيقود بعثة إلى محطة تشرنوبيل غدا لتسليم المعدات وإجراء التقييمات الإشعاعية واستعادة أنظمة مراقبة الضمانات.

وأوضحت الوكالة عبر حسابها في "تويتر" أن بعثة المساعدة، تضم خبراء متخصصين في الأمن والسلامة والضمانات، وستغادر فيينا متجهة إلى محطة تشيرنوبل لهذا الغرض.

يشار إلى أنه في وقت سابق من أبريل، أفادت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، أن القوات الروسية التي سيطرت على تشيرنوبل سرقت مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، لافتة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرضوا لها.

وأوردت الوكالة على فيسبوك أن القوات الروسية نهبت مختبرين في المنطقة، مشيرة إلى أن الروس دخلوا منطقة تخزين وسرقوا 133 مادة شديدة الإشعاع، وفق "فرانس برس".

محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا - أرشيفية من رويترز
محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا - أرشيفية من رويترز

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وعلى مدى شهر ونيّف، سيطرت تلك القوات على المنطقة التي تشهد نشاطاً إشعاعياً كبيراً، لتعود وتخرج منها في 31 مارس الماضي.

وكانت تلك المحطة الشهيرة شهدت عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

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