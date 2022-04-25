كوليبا: فرنسا أكدت أن دعمها لكييف سيزداد بعد فوز ماكرون

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أكد له في اتصال هاتفي على أن دعم باريس لكييف سيزداد قوة بعد فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بحث مع لودريان تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضا خلال الاتصال منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

Call with @JY_LeDrian. I congratulated President Macron and his team on their victory. My French counterpart affirmed that France’s support of Ukraine will grow even stronger. Discussed further sanctions on Russia, arms deliveries to Ukraine, and Ukraine’s EU candidate status 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

يذكر أن ماكرون أعيد انتخابه، يوم الأحد، رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان.

مدافع قيصر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مدافع "قيصر هاوتزر ذاتية الدفع وآلاف القذائف" لمواجهة القوات الروسية.

وأكد في مقابلة مع صحيفة "سود ويست"، السبت، أن فرنسا سلمت أوكرانيا صواريخ موجهة من طراز ميلان المضادة للدبابات.

كما قال: "سلمنا أوكرانيا معدات كبيرة، من ميلانو إلى سيزار، بما في ذلك عدة أنواع من الأسلحة".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نستمر على هذا الطريق، يجب أن نساعد الأوكرانيين قدر الإمكان، لكن يجب أن نكون حريصين على ألا نشارك في الحرب أبدا"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وبعد ساعات من المقابلة، أكدت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، في تغريدة، أن باريس "ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، من خلال تسليم عدة مدافع قيصر وآلاف القذائف".

يشار إلى أن "قيصر" نظام مدفعي فرنسي الصنع مثبت على شاحنة.

في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية على الجارة الغربية، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".