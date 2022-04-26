واشنطن تصف الحكم الصادر بحق عثمان كافالا بـ"الجائر"

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها وخيبة أملها الشديدين" من إدانة محكمة تركية للناشط التركي البارز عثمان كافالا الاثنين، واصفة الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة على خلفية تهم مثيرة للجدل بأنه "جائر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا" المسجون بدون محاكمة منذ أكثر من 4 سنوات، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

كما أضاف برايس أن "الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".

كذلك دعت واشنطن إلى الإفراج عن كافالا و"جميع المعتقلين تعسفياً" في تركيا.

توتر العلاقات مع الغرب

يذكر أن كافالا البالغ 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي كان اتهم بتمويل الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في ظل احتجاجات واسعة النطاق عام 2013، إضافة إلى المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016.

وتسببت قضية كافالا بتوتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، واستدعى الحكم الذي أصدرته محكمة في إسطنبول بحقه الاثنين، تنديدات سريعة من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي.

فيما دفعت الطريقة التي عومل بها كافالا مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.