.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رغم حرب أوكرانيا.. تركيا لا تزال تعتزم شراء نظام "إس-400"

  • الخط
A handout picture taken and released on August 27, 2019, by the Turkish Defence Ministry shows a part of S-400 missile defence system after is was unloaded from a Russian cargo plane, at the Murted military airbase, northwest of Ankara. Putin and Erdogan met on the sidelines of the MAKS international air show on the outskirts of Moscow -- a showcase for Russia's military and civil aerospace industry. The two leaders highlighted their increased cooperation, which saw Turkey begin taking delivery in July of Russian S-400 missile systems it ordered in defiance of warnings from Washington. Turkey's defence ministry said the second stage of deliveries had begun on August 27, 2019 and would last for a month.
تسلم تركيا لدفعة من بطاريات إس 400 في 2019 (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

رغم حرب أوكرانيا.. تركيا لا تزال تعتزم شراء نظام "إس-400"

أنقرة لا تزال تنتظر تسلم دفعتين من البطاريات.. وخلافات حول بعض بنود العقد مع روسيا أدت إلى تأخير تنفيذه كاملاً

إسطنبول – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مسؤول تركي كبير أن أنقرة تعتزم مواصلة عملية شراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ الروسي إس-400 رغم انتمائها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ورغم الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به إسماعيل دمير، رئيس الوكالة الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع التركية للتلفزيون الوطني مساء أمس الثلاثاء، موضحاً أن أنقرة لا تزال بانتظار أن تتسلم اثنتين من البطاريات المطلوبة.

إسماعيل دمير رئيس الوكالة الحكومية المكلفة صناعات الدفاع التركية
إسماعيل دمير رئيس الوكالة الحكومية المكلفة صناعات الدفاع التركية

وقال لتلفزيون "تي.آر.تي": "نواصل تطبيق القرار الأساسي"، مضيفاً: "كان على الدوام مشروعاً فريداً. نحن لا نسعى إلى مشاريع أخرى". وشدد في الوقت نفسه على جهود أنقرة للحفاظ على العلاقات مع موسكو.

ومنذ بدء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، استعادت تركيا دعم واشنطن عبر محاولتها القيام بوساطة بين البلدين مع السماح في الوقت نفسه بتسليم طائرات عسكرية بدون طيار إلى أوكرانيا من قبل مجموعة خاصة يترأسها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت في آخر أيام حكمها عقوبات على الوكالة التركية الحكومية المكلفة بصناعات الدفاع ومسؤولها إسماعيل دمير بسبب شرائها في نهاية عام 2017 نظام الدفاع المضاد للصواريخ أرض-جو إس-400. وتسلمت تركيا الدفعة الأولى منه في 2019.

درون تركي في عرض عسكري في كييف في 2021
درون تركي في عرض عسكري في كييف في 2021
بوتين لأردوغان: على كييف إصدار أمر للمقاتلين في أزوفستال بإلقاء أسلحتهم العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوتين لأردوغان: على كييف إصدار أمر للمقاتلين في أزوفستال بإلقاء أسلحتهم

وتسعى أنقرة لتحديث سلاح الجو لديها بعدما حرمت من برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية "إف 35" بسبب شراء نظام الصواريخ الروسي إس-400.

وبحسب إسماعيل دمير فإن خلافات حول بعض بنود العقد مع روسيا أدت إلى تأخير تنفيذه كاملاً.

وقال: "كان بإمكاننا استلام الدفعة الثانية لكن بعض معايير المشروع تشمل التعاون التكنولوجي وشروط الإنتاج المشترك" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضاف "لأن هذا النوع من التفاوض يستغرق وقتاً، فإن تسليم النظام يتأخر أيضاً".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟ انتشار كبير للخيم الرمضانية في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.. لماذا؟
اكتشف المزيد