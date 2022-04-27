لبنان.. مقتل مسلح حاول دهس جنود أثناء توقيفه لصلته بداعش
وقع الحادث أثناء محاولة دورية مخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح داعش
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابي حاول دهس عسكريين أثناء توقيفه بتهمة تهريب مواد متفجرة لصالح داعش.
وبحسب بيان صدر عن الجيش وقع الحادث اليوم "أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م. م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف البيان أن المطلوب "أقدم على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله".
يذكر أن وادي خالد هي منطقة تقع في أقصى شمال لبنان على الحدود مع سوريا، وهي من المناطق الأفقر والأكثر تهميشاً في لبنان.
وانتشرت مؤخراً في لبنان معلومات عن انضمام شباب من شمال لبنان، الذي يعاني منذ سنين من الفقر والإهمال اللذين تضاعفا مع الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يعيشها البلد حالياً، إلى تنظيم داعش.
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