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لبنان.. مقتل مسلح حاول دهس جنود أثناء توقيفه لصلته بداعش

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Lebanese army soldiers patrol the Lebanese villages in Wadi Khaled near Talkalakh opposite the Syria-Lebanon border, north Lebanon, on Friday May 20, 2011. The Syrian government says troops have begun withdrawing from a western border town following a six-day military operation that activists say killed at least 36 people. The Syrian government is accusing President Barack Obama of meddling in its internal affairs. (AP Photo/Bilal Hussein)
الجيش اللبناني في وادي خالد (أرشيفية)
تنظيم داعش

لبنان.. مقتل مسلح حاول دهس جنود أثناء توقيفه لصلته بداعش

وقع الحادث أثناء محاولة دورية مخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح داعش

العربية.نت

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابي حاول دهس عسكريين أثناء توقيفه بتهمة تهريب مواد متفجرة لصالح داعش.

وبحسب بيان صدر عن الجيش وقع الحادث اليوم "أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م. م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي".

الجيش اللبناني في وادي خالد (أرشيفية)
الجيش اللبناني في وادي خالد (أرشيفية)
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وأضاف البيان أن المطلوب "أقدم على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله".

يذكر أن وادي خالد هي منطقة تقع في أقصى شمال لبنان على الحدود مع سوريا، وهي من المناطق الأفقر والأكثر تهميشاً في لبنان.

وانتشرت مؤخراً في لبنان معلومات عن انضمام شباب من شمال لبنان، الذي يعاني منذ سنين من الفقر والإهمال اللذين تضاعفا مع الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يعيشها البلد حالياً، إلى تنظيم داعش.

قوات الأمن الداخلي اللبناني تفحص منزلاً تشتبه باختباء عناصر من داعش فيه في وادي خالد في 2020 (أرشيفية)
قوات الأمن الداخلي اللبناني تفحص منزلاً تشتبه باختباء عناصر من داعش فيه في وادي خالد في 2020 (أرشيفية)
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