في مبادلة جديدة.. روسيا تسلم أوكرانيا 45 أسيراً

أعلنت كييف، اليوم الخميس، أن 45 جندياً أوكرانياً ومدنياً أسرتهم روسيا أطلق سراحهم في تبادل جديد للأسرى، دون تحديد عدد الروس الذين تم إطلاق سراحهم.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في بيان على تليغرام أنه "تم تبادل آخر للأسرى اليوم، تم تحرير 45 من رجالنا من الأسر الروسي".

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كذلك، أضافت أن من بين المفرج عنهم 13 ضابطا عسكريا و20 جنديا و12 مدنيا، وفق وكالة "فرانس برس".

ولم يصدر تأكيد فوري من موسكو بشأن عملية التبادل أو عدد السجناء الروس الذين تم إطلاق سراحهم.

يذكر أن تبادل العديد من الأسرى بين كييف وموسكو تم منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت كييف إن 19 أوكرانياً أطلق سراحهم الأسبوع الماضي بعد أيام فقط من تبادل آخر شارك فيه 76 شخصاً.