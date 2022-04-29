كييف: روسيا أسرت متطوعَين بريطانيين في أوكرانيا

أسرت القوات الروسية متطوعَين بريطانيَين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما "جاسوسان"، كما أكدت منظمة "بريزيديوم نتوورك" غير الهادفة للربح وعائلة أحدهما الجمعة.

إلى هذا، قالت المنظمة الإنسانية التي تتخذ في المملكة المتحدة مقرا، إن جنودا روسا "أسروا" بول أوري وديلان هيلي الاثنين عند نقطة تفتيش في جنوب مدينة زابوريجيا في جنوب شرقي أوكرانيا.

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تسجيل لمقاتلين بريطانيين

وفي 18 أبريل الجاري، بث التلفزيون الروسي، تسجيلاً لمقاتلين بريطانيين أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا. وطلب الأسيران من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المساعدة في إعادتهما إلى الوطن مقابل إطلاق سراح أوكرانيا للسياسي الموالي لموسكو فيكتور ميدفيدتشوك.

بالتوازي، بثّت أجهزة الأمن الأوكرانية، تسجيلاً لميدفيدتشوك، وهو يدعو إلى مبادلته مع عناصر أوكرانيين يقاتلون في مدينة ماريوبول المحاصرة.

Negotiating with the British to exchange foreigners for Medvedchuk is less insane than exchanging him for regular Ukrainian POWs would be (which is what Medvedchuk & Zelensky are voicing), but still a bad look imo. Medvedchuk is a Ukrainian Member of Parliament... pic.twitter.com/f3acKrh7d1 — Russians With Attitude (@RWApodcast) April 18, 2022

وقال في التسجيل: "أريد أن أطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادلتي مع سكان ومدافعين أوكرانيين عن ماريوبول".

فيما لم يحدد التسجيل مكان احتجاز الرجلين أو من قبض عليهما، القوات الروسية أو الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا.

عمليات تبادل

وتجري عمليات تبادل لأسرى بين موسكو وكييف كان آخرها أمس الخميس، حيث تسلمت أوكرانيا 45 جندياً ومدنياً أسرتهم روسيا، دون تحديد عدد الروس الذين تم إطلاق سراحهم.

يذكر أن تبادل العديد من الأسرى بين كييف وموسكو تم منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت كييف إن 19 أوكرانياً أطلق سراحهم الأسبوع الماضي بعد أيام فقط من تبادل آخر شارك فيه 76 شخصاً.