موسكو: لسنا ملزمين بالتعاون مع الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق الخاص بأوكرانيا.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل إضافية، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

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جاء ذلك، بعدما أعلن وزير خارجية هولندا أن بلاده سترسل فريقا متخصصا لجمع أدلة من أوكرانيا، بينما قالت نظيرته البريطانية إن بلادها ستبعث بفريق لمساعدة أوكرانيا على جمع أدلة تتعلق بما قالت إنها "جرائم حرب روسية".

فريق بريطاني لجمع الأدلة

كما تُرسل المملكة المتحدة قريبا فريقا من الخبراء لمساعدة المحققين الأوكرانيين والدوليين في تحقيقاتهم حول الفظائع التي ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الحرب فيها، حسبما أعلنت الجمعة وزيرة الخارجية البريطانية خلال زيارة لهولندا.

ووصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مساء الخميس إلى هولندا حيث التقت نظيرها الهولندي وبكي هوكسترا، قبل قيامها بزيارة الجمعة لمقرّ المحكمة الجنائية الدولية التي تمّ تأسيسها في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم.

كما قالت تراس خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية "سنرسل فريقًا بريطانيًا لجمع الأدلّة ليعمل مع السلطات الأوكرانية العاملة مع المحكمة الجنائية الدولية".

أدلة طب شرعي

هذا وسيزور المحققون أوكرانيا في أيار/مايو لجمع "مجموعة واسعة من الأدلّة وإفادات شهود وأدلّة طبّ شرعي وأدلّة مصورة"، وفق ما قالت لوسائل إعلام بريطانية.

وأضافت "نستعين أيضًا بالاستخبارات البريطانية للمساعدة في إظهار الصلة بين ما يحصل على الجبهة والسلطات الروسية، لأن من المهمّ أن يُحاسب كلّ فرد في التسلسل القيادي".

مسرح جريمة

وفتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 3 آذار/مارس تحقيقًا حول الوضع في أوكرانيا، بعدما تلقّى الضوء الأخضر من نحو 40 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وزار خان في وقت سابق من نيسان/أبريل بلدة بوتشا حيث قالت السلطات الأوكرانية إنّها عثرت على جثث لمئات المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة المجاورة لكييف.

ويومها قال المدّعي العام إنّ أوكرانيا هي "مسرح جريمة".