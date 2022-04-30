أوكرانيا.. تدمير مدرج مطار أوديسا بقصف روسي

تعرّض مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا السبت لقصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير المدرج من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو.

وقال الحاكم في مقطع مصور على تطبيق تلغرام "اليوم، ضرب العدو من القرم مستخدما نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية. تم تدمير مدرج مطار أوديسا. الحمد لله لم يسقط ضحايا".

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يشار إلى أنه قتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية قبل أسبوع على مدينة أوديسا التاريخية التي يناهز عدد سكانها مليون نسمة وبقيت حتى الآن بمنأى نسبيا عن المعارك.

وأعلن الجيش الروسي حينها أنه استهدف "بصواريخ عالية الدقة" مستودعا كبيرا قرب أوديسا تخزن فيه أسلحة سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية.

كما تم تدمير مطار مدينة دنيبرو الصناعية شرق أوكرانيا البالغ عدد سكانها مليون نسمة في 10 نيسان/أبريل "دمارا كاملا" جراء قصف روسي، وفق سلطات الإقليم.