خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

أكدت الأمم المتحدة أن هناك عملية إجلاء جارية للأشخاص المتحصنين من مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وصرح المتحدث الإنساني للأمم المتحدة سافيانو أبرو لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد أن الجهود المبذولة لإخراج الناس من مصنع آزوفستال للصلب المترامي الأطراف تتم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع المسؤولين الأوكرانيين والروس. ووصف الوضع بأنه "معقّد للغاية".

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كما أكدت الأمم المتحدة أن عملية الإجلاء من آزوفستال بدأت يوم 29 أبريل بالتعاون مع روسيا، مضيفةً: "يجري العمل على فتح ممر آمن للمدنيين من مصنع آزوفستال".

ويُعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول المحاصرة، بما في ذلك ما يصل إلى 1000 مدني تم حشدهم مع ما يقدر بنحو 2000 مقاتل أوكراني تحت مصنع آزوفستال المترامي الأطراف والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو الجزء الوحيد من المدينة الذي لم يسيطر عليه الروس بعد.

في سياق متصل، تم إجلاء مجموعة قوامها نحو 40 مدنياً اليوم من مصنع آزوفستال في قافلة ضمت مركبات عليها شعار الأمم المتحدة.

وفي واحدة من أولى أبرز العلامات على إبرام اتفاق إجلاء، قال مصور من وكالة "رويترز" إن مجموعة قوامها نحو 40 مدنيا وصلت اليوم إلى مركز إيواء مؤقت بعد أن غادرت المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال.

وأظهرت صور "رويترز" وصول المدنيين إلى قرية بيزيمين في منطقة دونيتسك على بعد نحو 30 كيلومترا من ماريوبول في حافلات تحمل لوحات أوكرانية ضمن قافلة ضمت قوات روسية ومركبات عليها شعار الأمم لمتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الخميس إن هناك نقاشاً مكثفاً جارياً لإتمام الإجلاء من آزوفستال.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية حول مصنع آزوفستال أمس السبت.

وقالت الوزارة على تطبيق "تلغرام": "في 30 ابريل بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن".

وأضافت: "في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصراً غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصاً تم نقلهم إلى بيزيمينوي" وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.

وأكدت السلطات الروسية تأمين "المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين". ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.