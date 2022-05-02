مواصلة إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في أوكرانيا

بعد ما يقرب من شهرين من الحصار، بدأ إجلاء المدنيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم السماح للأشخاص الذين يحتمون في أماكن أخرى بالمدينة بالخروج اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤولون محليون.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته القوات الأوكرانية على الإنترنت أمس الأحد، نساء مسنات وأمهات مع أطفال صغار يتسلقون فوق كومة شديدة الانحدار من أنقاض مصنع آزوفستال للفولاذ المترامية الأطراف، وفي النهاية يستقلون حافلة.

مادة اعلانية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه من المتوقع وصول أكثر من 100 مدني إلى مدينة زاباروجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي في خطاب مسجل مسبقا نشر على قناته على تطبيق تيلغرام: "اليوم ولأول مرة في كل أيام الحرب بدأ هذا الممر (الإنساني) الضروري للغاية في العمل".

Video of evacuation of civilians from Mariupol's Azovstal. pic.twitter.com/S5W8KKDlTS — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 1, 2022

وكانت هناك مخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وتحدث هؤلاء الذين فروا من المناطق التي تحتلها روسيا في الماضي عن إطلاق النار على سياراتهم، واتهم المسؤولون الأوكرانيون القوات الروسية مرارا بقصف طرق الإجلاء المتفق عليها.

وحث أحد المدافعين الأوكرانيين عن مصنع آزوفستال للصلب منظمات مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر على ضمان سلامة من يتم إجلاؤهم. وقال سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد فوج آزوف، لوكالة أسوشيتدبرس في مقابلة إنه يجب أن تكون هناك ضمانات من "طرف ثالث - سياسيين وقادة عالميين - للتفاوض مع الروس لإخراجنا من هنا".

وقال مدافع آخر عن المصنع إن القوات الروسية استأنفت قصفها أمس الأحد بمجرد اكتمال إجلاء مجموعة من المدنيين.

وقال دينيس شليغا، قائد اللواء العملياتي الثاني عشر للحرس الوطني الأوكراني، في مقابلة تلفزيونية ليلة الأحد، إن عدة مئات من المدنيين ما زالوا محاصرين إلى جانب ما يقرب من 500 جندي جريح و”العديد” من الجثث. وقال شليغا: "ما زال عشرات الأطفال الصغار في مخابئ تحت المعمل".

ربما لا يزال هناك ما يصل إلى 100 ألف شخص في ماريوبول، بما في ذلك ما يقدر بنحو 2000 مقاتل أوكراني تحت مصنع الصلب المترامي الأطراف الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية - الجزء الوحيد من المدينة الذي لم يحتله الروس.