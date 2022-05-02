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بيلوسي ووفد أميركي رفيع المستوى في وارسو تعزيزا لدعم أوكرانيا

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الرئيس البولندي وبيلوسي
الرئيس البولندي وبيلوسي
روسيا و أوكرانيا

بيلوسي ووفد أميركي رفيع المستوى في وارسو تعزيزا لدعم أوكرانيا

وصفت بيلوسي الرئيس البولندي عقب اجتماعهما بأنه "شريك مهم في دعم شعب أوكرانيا لمواجهة حرب بوتين الوحشية وغير المبررة".

وارسو (بولندا) - أسوشييتد برس

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زار وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأميركي بقيادة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، العاصمة البولندية وارسو، اليوم الاثنين للتعبير عن الامتنان لدعم بولندا لأوكرانيا في شتى المجالات.

والتقت بيلوسي و6 من المشرعين الأميركيين بالرئيس أندجي دودا والنواب البولنديين في وارسو.

وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة الوفد الأميركي إلى كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهد بدعم بلاده حتى تهزم روسيا.

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وفي بيان بعد الاجتماع مع دودا، وصفته بيلوسي بأنه "شريك مهم في دعم شعب أوكرانيا لمواجهة حرب بوتين الوحشية وغير المبررة".

وقالت إن أعضاء وفدها "أعربوا خلال اجتماعهم عن امتنان أميركا العميق للحكومة البولندية والشعب البولندي على فتح قلوبهم ومنازلهم للاجئين الأوكرانيين، وأكدنا تعهد بلادنا بمواصلة دعم الجهود الإنسانية لبولندا".

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