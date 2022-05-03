زيلينسكي من أمام برلمان ألبانيا: قاطعوا روسيا وأبعدوها

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعوته للعالم لإبعاد روسيا عن جميع الأنظمة المالية والتجارية الدولية.

وفي خطاب عبر موقع "زووم"، دعا أمام البرلمان الألباني، اليوم الثلاثاء، أوروبا والعالم إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا، وإغلاق البنوك الروسية، ووقف التجارة معها.

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أغلقوا الموانئ

كذلك، دعا إلى إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، والحد من وصول السياح الروس، وفق ما نقلت وكالة "أسوشتيد برس".

وقال زيلينسكي عن شراء الأمم المتحدة مواد بنحو 2.5 مليار دولار من روسيا لعملياتها الإنسانية، إن ذلك "ببساطة غير عادل".

كما شكر ألبانيا على دعمها الكامل، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث إنها عضو مؤقت.

وكان الرئيس الأوكراني أكد في مقابلة مع "العربية" بثت ليل الاثنين، أن القوات الأوكرانية لا تشن هجوماً على الأراضي الروسية بل العكس.

كذلك، شدد على أن الروس أغلقوا كافة الموانئ في البلاد، وحاصروا القنوات البحرية.

مخاطباً برلمانات العالم

يذكر أن الرئيس الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، اعتاد على مخاطبة برلمانات العالم لإيصال رسالة بلاده وطلب مساعدة الدول الصديقة.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية الروسية انضمت ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى دول أوروبية أخرى في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا ومنع الطائرات الروسية من استخدام مجالها الجوي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق.

فيما أعلن رئيس بلدية العاصمة الألبانية تيرانا في مارس الماضي، أن ألبانيا ستغيّر اسم شارع في المدينة يضم سفارتي روسيا وأوكرانيا إلى "شارع أوكرانيا الحرة" في إشارة لدعم المقاومة الأوكرانية.