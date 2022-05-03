موسكو: تدمير مركز لاستقبال الأسلحة الغربية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ "أونيكس" عالية الدقة دمرت مركزا لوجيستيا بمطار عسكري قرب أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر مسيرات "بيرقدار".

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المستودعات المدمرة تحتوي على أسلحة وذخيرة وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

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كذلك، أوضحت أن المقاتلات الحربية الروسية دمرت 69 منشأة عسكرية أوكرانية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

تدمير منشآت أوكرانية

إلى ذلك، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخ "توشكا يو"، وصاروخين من منظومة "سميرش".

كما، استهدفت مدفعية القوات المسلحة الروسية أكثر من 50 موقع إطلاق نار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وما يقرب من 200 مركز تجمع عسكري.

ودمرت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل ستة منشآت عسكرية أوكرانية.

تدمير مواقع في محيط خاركيف

بالإضافة إلى تدمير مواقع "قيادة اللواء 81" ولواء "الدفاع الإقليمي 77" التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الـ69، حيث تركزت العمليات في شرق البلاد وتحديداً في إقليم دونباس الحدودي.