بيلاروسيا تتدرب.. وكييف لا تستبعد استعانة موسكو بها

بعد ساعات قليلة على انطلاق التدريبات العسكرية البيلاروسية المفاجئة، أبدت أوكرانيا مخاوفها من استعانة روسيا بقوات حليفتها بيلاروسيا.

فقد أشار المتحدث باسم دائرة الحدود الأوكرانية، أندريه ديمشينكو، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده لا تستبعداحتمال أن تعمد روسيا في مرحلة ما إلى استخدام القوات المسلحة لروسيا البيضاء، من أجل القتال على الأراضي الأوكرانية.

مادة اعلانية

كما أضاف أنه لا يستبعد أيضا أن القوات الروسية أراضي بيلاروسيا من أجل شن هجماتها ضد الأراضي الأوكرانية.

جاهزون للتصدي

إلا أنه أكد أن القوات الأوكرانية جاهزة للتصدي، بحسب ما نقلت رويترز.

وكان الجيش الأوكراني أكد سابقا أيضا أن هناك تهديداً بشن الروس هجمات صاروخية انطلاقاً من أراضي الجارة الشمالية.

يذكر أن بيلاروسيا، التي تقع على الحدود الشمالية لأوكرانيا، تعتبر حليفا وثيقا لموسكو، وكانت دعمت عمليتها العسكرية على أراضي الجارة الغربية، منذ الأيام الأولى لانطلاقها في 24 فبراير الماضي.

كما عمدت إلى اجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية قبيل أيام قليلة من انطلاق تلك العملية.

حليف بوتين اللصيق

وتعرضت بسبب موقف رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، الذي يعتبر أحد الحلفاء اللصيقين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعدد من العقوبات الغربية، طالت المصارف والرياضة بالإضافة إلى القطاع البحري والعملات المشفرة.

إلا أن لوكاشينكو كان أعلن سابقا أن بلاده لن تتدخل عسكريا في القتال الروسي الأوكراني، على الرغم من دعمه موقف الكرملين.

كذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، في 12 مارس أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى العملية الروسية في أوكرانيا.

لكن رغم كل تلك التأكيدات، تتخوف كييف فضلا عن العديد من دول الناتو من انخراط القوات البيلاروسية في الصراع.