بيلاروسيا: التدريبات العسكرية المفاجئة لا تهدد جيراننا

أكدت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن قواتها المسلحة بدأت تدريبات عسكرية مفاجئة كبيرة النطاق اليوم الأربعاء، لاختبار استعدادها القتالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن التدريبات ستشمل نقل أعداد كبيرة من المركبات العسكرية، مما قد يبطئ المرور على الطرق العامة.

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كما، قالت إن التدريبات لا تشكل أي تهديد لجيرانها، في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو المجتمع الأوروبي بشكل عام.

حليف وثيق لروسيا

يشار إلى أن بيلاروسيا، الواقعة على الحدود الشمالية لأوكرانيا، تعتبر حليفاً وثيقا لروسيا، والتي أجرت مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا قبيل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

في حين تعرضت المناطق المتاخمة لبيلاروسيا في أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، إلى هجوم روسي في المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير.

وكان الجيش الأوكراني قال مطلع الشهر الجاري، إن هناك تهديداً بشن روسيا لهجمات صاروخية انطلاقاً من أراضي بيلاروسيا.

يذكر أن بيلاروسيا كما موسكو، تعرضت أيضاً لعدد من العقوبات بسبب الملف الأوكراني، والتي فرضها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية شملت قطاع المصارف والرياضة بالإضافة إلى القطاع البحري والعملات المشفرة.