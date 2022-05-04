روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان و62 مسؤولاً رفيعاً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أنها حظرت دخول عشرات المسؤولين اليابانيين ومن بينهم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أراضيها، بعد أن انضمت طوكيو للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "إدارة ف. كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة".

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كما أضافت "يتردد ذلك من جانب شخصيات عامة وخبراء وممثلين عن وسائل إعلام يابانية، المنخرطين تماما في مواقف الغرب تجاه بلدنا".

تفكيك علاقات حسن الجوار

واتهمت طوكيو باتخاذ "خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة العالمية للبلاد".

وقالت الوزارة إنها تمنع إلى أجل غير مسمى 63 مسؤولاً يابانيا رفيعاً من دخول روسيا، ومن بينهم رئيس الوزراء ووزراء في الحكومة ومشرعون وصحافيون وأساتذة.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية. كما فرضت مئات العقوبات على موسكو شملت مختلف القطاعات.