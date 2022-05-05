رئيس وزراء إسرائيل: بوتين اعتذر عن تعليقات لافروف بشأن هتلر

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ناقشا خلال محادثة هاتفية، الخميس، المحرقة النازية، وسط سجال بين البلدين بسبب تصريحات روسية حول أدولف هتلر واتهامات روسية لإسرائيل بدعم "نازيين جدد" في أوكرانيا.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن بوتين اعتذر لرئيس وزراء إسرائيل عن تصريحات وزير خارجيته سيرغي لافروف حول أصول هتلر اليهودية. وأضاف أن بينيت طلب من بوتين المساعدة في إجلاء المدنيين من ماريوبول والأخير وعد بذلك.

مادة اعلانية

وقال الكرملين إنه خلال المكالمة الهاتفية، شدّد الزعيمان خصوصاً على أهمية التاسع من أيار/مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية، والذي سيتيح هذا العام "تكريم ذكرى كل ضحايا" الحرب العالمية الثانية "بمن فيهم ضحايا المحرقة".

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استدعاء السفير الروسي بعد إشارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن إسرائيل تنتظر اعتذارا من السفير الروسي بعد تصريحات لوزير الخارجية لافروف شبّه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم النازي هتلر، لأن له أصولا يهودية.

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن لابيد قوله، إن تصريحات لافروف "لا تغتفر وخطأ تاريخي".

وكان لافروف قال في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، الأحد، إن الأصل اليهودي لزيلينسكي لا ينفي حقيقة وجود عناصر نازية في حكومته، مضيفًا أن هتلر كان أيضًا له دماء يهودية، بحسب الموقع.

وولد زيلينسكي (44 عاما) في بلدة كريفي ريه وسط أوكرانيا لأبوين يهوديين، وتخرج في جامعة كييف الوطنية للعلوم الاقتصادية بشهادة في القانون، ولكنه وجد ضالته في التمثيل، وتحول بعدها إلى السياسة لتدفعه الظروف إلى رئاسة أوكرانيا في فترة عصيبة.