450 لاجئاً ذهبوا للاحتفال بالفطر على شاطئ سياحي.. فتم سجنهم

تم اعتقال ما لا يقل عن 450 لاجئاً من الروهينغا على شاطئ كوكس بازار في بنغلاديش حيث أتوا للاحتفال بعيد الفطر، حسب ما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة رفيق الإسلام لوكالة "فرانس برس" إن الاعتقالات تمت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، ثاني أيام العيد.

مادة اعلانية

وأضاف أن "أكثر من 450 من الروهينغا، بينهم مراهقون، اعتقلوا، متحدثاً عن "إجراء أمني" في هذا المنتجع الساحلي السياحي المعروف بشواطئه التي تعد من بين الأطول في العالم.

وأوضح أن "الروهينغا متورطون في جرائم مختلفة. وهذا ليس آمناً لسياحنا. عززنا أمن المدينة. وبما أن السياح يزورون كوكس بازار بمناسبة عيد الفطر، عززنا الدوريات لضمان سلامتهم".

ولجأ نحو 920 ألفًا من الروهينغا، معظمهم من المسلمين، إلى بنغلادش حيث يُحظر عليهم مغادرة المخيمات المسيجة بالأسلاك الشائكة حيث يقطنون منذ فرارهم من ميانمار.

وشهدت هذه المخيمات تصاعداً في أعمال العنف التي نُسبت إلى "جيش إنقاذ الروهينغا الأراكان"، وهو جماعة متمردة تقاتل جيش ميانمار، ولكن يُعتقد أيضاً أنها متورطة في عمليات قتل وتهريب المخدرات.

وقال ريزور رحمن لينين الخبير والناشط في مجال حقوق الإنسان والمستشار لدى الأمم المتحدة في دكا لـ"فرانس برس": "يواجه شباب الروهينغا يومياً حرماناً يتفاقم".