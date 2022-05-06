الكرملين: لا احتفالات رسمية في ماريوبول الأوكرانية بذكرى النصر على النازية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: "هذا العام بالطبع، الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة"
أكد الكرملين، الجمعة، أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في مدينة ماريوبول الأوكرانية في التاسع من أيار/مايو لمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية عام 1945.
واتّهمت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، موسكو بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل القوات الروسية فيما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال الواقع فيها، بعد أسابيع من المعارك الشرسة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: "هذا العام بالطبع، الاحتفالات مستحيلة لأسباب واضحة، لكن سيأتي الوقت الذي سيُقام فيه احتفال كبير هناك".
وأضاف: "سيكون هناك روس بالطبع، عدد كبير من الروس في التاسع من أيار/مايو (في ماريوبول). لكن في ما يخصّ (توجّه) وفد رسمي (إلى هذه المدينة)، فلستُ على علم بذلك".
وبعد أسابيع من الحصار، بات الجزء الأكبر من المدينة الاستراتيجية مدمّرًا.
وتاريخ التاسع من أيار/مايو مهمّ جدًا في روسيا التي تقيم كل عام عروضًا عسكرية أحدها في الساحة الحمراء في موسكو، لإحياء ما تعتبره انتصارًا في "الحرب الوطنية العظمى" ضد ألمانيا النازية.
وأكد الكرملين مرارًا أن القوات الروسية تقاتل "نازيين جددا" في أوكرانيا بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي رغم أنه يهودي، مكررا التشبيهات التاريخية بين هذا التدخل العسكري والحرب العالمية الثانية.
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