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مسؤول روسي رفيع يقر: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد

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Secretary of the United Russia Party's General Council Andrey Turchak speaks during a news conference in Donetsk, Ukraine February 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
أندري تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

مسؤول روسي رفيع يقر: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد

النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي أندري تورتشاك قام بزيارة إلى مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس الماضي

موسكو – فرانس برس

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أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته إلى مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس الماضي.

وقال تورتشاك، النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، كما نقل عنه بيان لـ"حزب روسيا الموحدة "الحاكم: "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجدداً إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

مظاهرة مناهضة للوجود الروسي في خيرسون في 5 مارس الماضي
مظاهرة مناهضة للوجود الروسي في خيرسون في 5 مارس الماضي

هذه المرة الأولى التي يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف تورتشاك: "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي. سنعيش معاً، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".

وأكد أن روسيا ستساعد منطقة خيرسون "كما فعلت" بالنسبة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

وأورد أن جميع قدامى المقاتلين المقيمين في هذه الأراضي والذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية سيتلقون هدايا ومكافآت مالية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة التاسع من مايو، ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

يذكر أن تورتشاك هو أيضاً سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

الجيش الروسي في خيرسون في مارس الماضي
الجيش الروسي في خيرسون في مارس الماضي
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وقد أعلن أن مركزاً لوجستياً روسياً للمساعدة الإنسانية سيفتتح قريباً في خيرسون. وأوضح أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم خصوصاً بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، هي إلى الآن المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس في شكل كامل منذ بدء عمليته في أوكرانيا في 24 فبراير. وأعلنوا ذلك في الثالث من مارس.

وسبق أن أعلنت الإدارة الروسية لهذه المدينة الساحلية نيتها اعتماد الروبل بديلاً عن العملة الأوكرانية اعتباراً من الأول من مايو.

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