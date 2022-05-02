البيت الأبيض: بايدن يرغب بزيارة كييف لكن لا خطط حاليا
واشنطن تتهم روسيا بمحاولة ضم دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين
قال البيت الأبيض، اثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرغب بزيارة العاصمة الأوكرانية كييف لكن لا يوجد أي خطط حاليا.
واتهمت واشنطن وسيا بمحاولة ضم دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
وتحدثت الولايات المتحدة الإثنين عن معلومات "ذات صدقية كبيرة" مفادها أن روسيا تعتزم أن تنظم منتصف مايو استفتاءات "في محاولة لضم جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.
وصرح السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر للصحافيين في واشنطن "بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم +جمهورية دونيتسك الشعبية+ و+جمهورية لوغانسك الشعبية+"، مضيفا "تظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات" في هذا المنحى "بحدود منتصف مايو".
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