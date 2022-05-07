الظواهري: "ضعف" أميركا تسبب في ما يحدث بأوكرانيا

ظهر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور معد مسبقاً لإحياء الذكرى الـ11 لوفاة سلفه أسامة بن لادن.

وقال الظواهري في التسجيل المصور إن "ضعف الولايات المتحدة" كان السبب في أن تصبح حليفتها أوكرانيا "فريسة" للعملية العسكرية الروسية.

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وصدر خطاب الظواهري، الذي استمر 27 دقيقة أمس الجمعة، وفقاً لما ذكرته مجموعة "سايت" للاستخبارات التي تراقب نشاط المتطرفين. وظهر زعيم التنظيم جالساً على مكتب ومعه كتب وبندقية.

وزعم الظواهري أن الولايات المتحدة "في حالة ضعف وانحدار"، مشيراً إلى تأثير الحربين في العراق وأفغانستان عليها.

وقال الظواهري: "ها هي الولايات المتحدة بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، وبعد الكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس".

وقُتل بن لادن في عام 2011 في غارة شنتها القوات الأميركية على مجمع كان يعيش به في باكستان.

ولا يُعرف مكان وجود الظواهري، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وهناك مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.