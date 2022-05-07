.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الظواهري: "ضعف" أميركا تسبب في ما يحدث بأوكرانيا

  • الخط
Ayman al-Zawahiri أيمن الظواهري
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في التسجيل الجديد
روسيا و أوكرانيا

الظواهري: "ضعف" أميركا تسبب في ما يحدث بأوكرانيا

زعيم القاعدة ظهر في تسجيل مصور جديد اعتبر فيه أن الولايات المتحدة "في حالة ضعف وانحدار"

بغداد – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

ظهر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور معد مسبقاً لإحياء الذكرى الـ11 لوفاة سلفه أسامة بن لادن.

وقال الظواهري في التسجيل المصور إن "ضعف الولايات المتحدة" كان السبب في أن تصبح حليفتها أوكرانيا "فريسة" للعملية العسكرية الروسية.

الدمار في ميكولاييف في أوكرانيا بسبب القصف الروسي
الدمار في ميكولاييف في أوكرانيا بسبب القصف الروسي

وصدر خطاب الظواهري، الذي استمر 27 دقيقة أمس الجمعة، وفقاً لما ذكرته مجموعة "سايت" للاستخبارات التي تراقب نشاط المتطرفين. وظهر زعيم التنظيم جالساً على مكتب ومعه كتب وبندقية.

وزعم الظواهري أن الولايات المتحدة "في حالة ضعف وانحدار"، مشيراً إلى تأثير الحربين في العراق وأفغانستان عليها.

من الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس الماضي
من الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس الماضي
الجيش الروسي يعلن اعتقال مقاتلين من كرواتيا في ماريوبول العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الجيش الروسي يعلن اعتقال مقاتلين من كرواتيا في ماريوبول

وقال الظواهري: "ها هي الولايات المتحدة بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، وبعد الكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس".

وقُتل بن لادن في عام 2011 في غارة شنتها القوات الأميركية على مجمع كان يعيش به في باكستان.

ولا يُعرف مكان وجود الظواهري، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وهناك مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟ هل تقتحم القوات الروسية مصنع آزوفستال الاثنين المقبل؟
اكتشف المزيد