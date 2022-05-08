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عودة طاقم السفارة الأميركية للعمل من كييف

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صور السفارة الأميركية في كييف بعد تعهد واشنطن بإجراء دبلوماسسيها من أوكرانيا
السفارة الأميركية في كييف

عودة طاقم السفارة الأميركية للعمل من كييف

دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، كريستينا كفين، وفريقها وصلوا إلى كييف اليوم الأحد، وذلك بعد أن تعهد الوزير أنتوني بلينكن في زيارة الشهر الماضي بمعاودة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية قريبا.

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وأضاف أن زيارة الفريق جاءت لإحياء ذكرى يوم النصر في أوروبا اليوم الأحد.

يأتي القرار الأميركي قبل احتفالات روسيا بيوم النصر غدا الاثنين.

نقل السفارة إلى لفيف

وقبل 10 أيام من إطلاق روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده قررت نقل سفارتها من كييف إلى لفيف في غرب البلاد.

كما خفضت واشنطن حينها عدد موظفي السفارة في العاصمة الأوكرانية إلى الحدّ الأدنى بعدما أمرت بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين وتعليق عمل القسم القنصلي في كييف.

وأبقت واشنطن وجوداً قنصلياً محدوداً في لفيف الواقعة على مسافة نحو 70 كيلومترا من الحدود البولندية للاستجابة لحالات طارئة.

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