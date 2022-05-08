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غوتيريش: حرب أوكرانيا قد تتسبب بضرر عالمي لا حدود له

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الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في محيط كييف (فرانس برس)
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في كييف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

غوتيريش: حرب أوكرانيا قد تتسبب بضرر عالمي لا حدود له

دبي- العربية.نت

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فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 74، وسط توقعات بأن تطول لأشهر بعد، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "هذه الحرب قد تتسبب للعالم بضرر لا حدود له".

ووصف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، تلك "الحرب بالعبثية وغير المنطقية، والرهيبة والقاسية".

دورة الموت

كما أكد أن الأمم المتحدة ستستمر في توسيع نطاق عملياتها الإنسانية وإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة.

ودعا إلى ضرورة وقف ما وصفها بـ"دورة الموت والدمار والتهجير والاضطراب".

زيارة ورسالة مدوية

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان زار العاصمة الأوكرانية كييف أواخر الشهر الماضي (أبريل 2022)، في رسالة دعم قوية للبلاد، بعد زيارة سبقتها لموسكو، ما أثار امتعاض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حينه، الذي اعتبر أنه كان يفترض على المسؤول الأممي الرفيع أن يعرج على بلاده أولاً.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جولته في كييف - رويترز
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جولته في كييف - رويترز

فيما أكد غوتيريش لاحقا أنه سعا خلال لقاءاته في موسكو إلى حث المسؤولين الروس على وقف إطلاق النار، والسماح بإجلاء المدنيين.

إلا أن روسيا أرسلت بدورها خلال تلك الزيارة رسالة قوية إلى كييف وغوتيريش على السواء، حيث دوت أصوات القصف فوق رأسه، خلال تفقده شوارع العاصمة المدمرة.

ومنذ انطلاق العملية الروسية في 24 فبراير الماضي، حثت الأمم المتحدة والدول الغربية الروس على وقف القتال. كما حذر الغرب من عواقب اقتصادية وسياسية وإنسانية وخيمة أيضاً على العالم.

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